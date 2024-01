Più conoscenza. Evitiamo tutti il rito stanco

Feggi *

Ogni giorno è il giorno di qualcosa, col rischio che le ricorrenze diventino un rito che si ripete più o meno stancamente ogni anno. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, voluto dallo Stato italiano ancor prima che le Nazioni Unite ne fissassero la data il giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz il 27 gennaio del 1945. Ho detto più o meno stancamente perché purtroppo, al di là delle commemorazioni di rito, durante l’anno si tende a dimenticare di che cosa sia stato capace, unico fra le specie animali, il genere umano nei confronti di se stesso e soprattutto forte è il rischio che si tenda a ritenere che certe situazioni non possano ripetersi in futuro. La risposta di Israele alla barbarie di Hamas che si muove col fine di cancellare dalla carta geografica lo stato di Israele ha reso attuale il Giorno della Memoria. Quella idea mai sopita da partedi alcuni (o molti?) che in fondo gli Ebrei qualcosa se lo siano meritato ha così preso forza e le manifestazioni contro la guerra Israele-Hamas sono spesso diventate manifestazioni antisemite, che proprio in Occidente stanno trovando ampio seguito presso opposti estremismi. Tutto ciò trova fertile terreno nella scarsa conoscenza della storia del Medio-Oriente o della storia in generale, oltre che della geografia; una mancanza culturale cui la scuola dovrebbe sopperire con determinazione enfatizzando un problema che non riguarda solo l’ebreo ma sfocia nel rispetto del genere umano, nella tutela dei diritti, patrimonio dell’Occidente,

che talvolta sembra poca cosa rispetto alla velocità di azione di paesi non perfettamente democratici e che ancora una volta pensiamo appartengano alla nostra storia, elemento fondante della nostra civiltà

e pertanto da essa non disgiungibile. Ma evidentemente non è così e la velocità con cui avvengono cambiamenti anche impensabili devono farci capire che non si può abbassare mai la guardia e pensare ai diritti un giorno all’anno.

* presidente Azione Ferrara