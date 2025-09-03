"Più consumo di ortofrutta

Un autunno pieno di incognite
3 set 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Il 2025 conferma, mese dopo mese, segnali di recupero nei consumi di ortofrutta delle famiglie italiane. Dopo un lungo periodo caratterizzato da pandemia, crisi energetica e inflazione, il primo semestre – certifica il Cso – si chiude con un risultato positivo sia sul fronte dei volumi che del valore. Nel solo mese di giugno gli acquisti hanno raggiunto le 548 mila tonnellate, in crescita del 9% rispetto allo stesso mese del 2024. Ancora più significativo l’incremento del valore, salito del 12% fino a 1,46 miliardi di euro, sostenuto da un prezzo medio di 2,67 €/kg (+3%). Allargando lo sguardo al primo semestre, i volumi totali di ortofrutta si attestano a 2,68 milioni di tonnellate, con un incremento del 4%, mentre la spesa complessiva raggiunge i 6,95 miliardi di euro (+8%). Rispetto agli anni precedenti, i quantitativi non raggiungono però ancora quelli del 2022 e antecedenti, prima quindi della grande crisi dei consumi che ha caratterizzato il biennio 2022-23. Per quanto riguarda i canali di acquisto, la grande distribuzione consolida la sua leadership con oltre l’80% dei volumi complessivi, grazie al traino di supermercati e discount. I canali tradizionali faticano a mantenere le posizioni (foto, la direttrice Elisa Macchi).

