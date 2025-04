Più defibrillatori e formazione sul campo: presentato il progetto

Salvare una vita umana grazie ai defibrillatori istallati nel territorio in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Ci sono pochi minuti, fondamentali, che richiedono l’impegno dei cittadini. Ieri mattina se n’è parlato nella sala consigliare di Vigarano Mainarda alla presenza del responsabile medico del servizio emergenza territoriale 118 dell’Ausl Maurizio Giacometti, del sindaco Bergamini, della giunta e delle associazioni che hanno aperto una strada di solidarietà donando defibrillatori al paese. Un momento di incontro e di formazione concreto. "Vigarano Cardioprotetta è un obiettivo reale – ha detto Davide Bergamini – Serve una cittadinanza informata, che abbia la consapevolezza di come usare questi strumenti. Da oggi si darà inizio ad una serie di iniziative che permetteranno a cittadini, associazioni, imprese, di poterli utilizzare". Attualmente ci sono 6 defibrillatori sparsi sul territorio di proprietà del Comune, di cui due accessibili 24 ore su 24 a Mainarda in piazza della Repubblica e a Pieve in via Mantova, davanti agli ambulatori dei medici.

"Prossimamente ne verranno installati altri 4 – ha spiegato l’assessore Francesca Lambertini – a Diamantina, Borgo, Madonna Boschi e Coronella. Si continuerà poi portando all’esterno quelli ora presenti ma posti all’interno degli edifici pubblici". Dal sindaco un ringraziamento a Elena Zoboli per l’Asd Ginnastica Ritmica, che ha donato per un defibrillatore. "Era un progetto a cui tenevo tantissimo – ha detto Zoboli – e grazie di averci creduto con noi. Stiamo pensando di donarvene un altro, con la camminata del 10 maggio in occasione della festa della mamma e faremo una raccolta fondi libera per l’acquisto".

Claudia Fortini