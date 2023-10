"Più di 600 euro di rifiuti. Incubo per le mie tasche"

Non vuole venga scritto il suo nome perché ha paura. "Nella mia zona ci sono alcune persone poco raccomandabili, non vorrei mi entrassero in casa per farmi del male", dice, la voce spezzata. E. Z., 76 anni, mostra quella bolletta, scuote la testa, non riesce a capire come sia possibile. E’ la bolletta dei rifiuti del 2022, 654 euro (esattamente 654,72) per una sessantina di metri quadrati. La casa dove ha abitato una vita, con suo marito, scomparso alcuni anni fa.

E’ proprio dalla morte del coniuge che qualcosa deve essere andato storto nel calcolo della tassa dei rifiuti, tariffa del Comune che viene inviata nelle case dei cittadini da Hera. Fino a marzo sempre del 2022, prima della scomparsa del marito, si aggirava sui 40 euro la sua bolletta. Poi inizia a ’lievitare’. Con un primo balzo a 140 euro fino a spiccare il volo alla cifra, pesantissima per le finanze di E. Z., di 654 euro. "Non capivo, mi hanno detto di inviare tutta la documentazione che riguardava il decesso di mio marito – racconta – e l’ho fatto. O meglio l’ha fatto mio figlio, io sono anziana e non ho certo dimestichezza con mail, Internet e WhatsApp. Mio figlio invece è bravo, vive in Svizzera, fa l’ingegnere. E’ venuto qui a Ferrara, proprio per inviare tutti i documenti che venivano richiesti. Mi sono tranquillizzata ma era solo un’illusione". Pochi mesi e arriva – siamo a novembre del 2022 – un sollecito di pagamento. Con tanto di applicazione della mora. "Non riuscivo a crederci, mi sono preoccupata – riprende l’anziana –, ho chiamato mio figlio che mi ha detto di lasciare stare, che avrebbe provveduto lui a pagarla. Mi sono rifiutata, gli ho detto che non volevo, che volevo capire perché quell’ammontare. In tutta la mia vita sono stata puntualissima nei pagamenti, non ho mai lasciato scadere una bolletta. Ma questa non la pago".

E. Z., casalinga, vive grazie alla reversibilità, la pensione che percepisce dalla morte del marito. Si tratta di mille euro. Paga ogni mese per l’affitto della sua abitazione 500 euro. "Ho bussato a tutti gli uffici, mi sono rivolta a tutti, sono andata anche allo sportello Hera in viale Cavour, sembra che nessuno riesca a spiegare perché una bolletta da 40 euro sia saltata a oltre 600. Ho fatto presente che mi sono arrivate quattro tesserine per buttare i rifiuti, che molto probabilmente tutto questo è successo proprio per qualche disguido avvenuto dopo la morte di mio marito. Ma pare che non ci sia modo di venirne a capo". I giorni passano, arriva ottobre. Arriva un’altra bolletta, di 345 euro (345,66). In fondo, in neretto, c’è scritto ’importi a debito’. E poi quella cifra, i 654,72 che ancora non ha pagato. "Una vita a rispettare le scadenze e adesso mi trovo per la prima volta in questa situazione, aiutatemi".