"Più energia pulita e il lavoro di cittadinanza"

La Lista ’+ Ferrara in Europa’ - Psi, condividendo la visione di città proposta dalla candidata a sindaco Anna Zonari, domenica scorsa, intende declinare alcuni aspetti mettendo in evidenza proprie specificità legate ad argomenti sentiti nell’ opinione pubblica. "Tra le proposte possibili per la nostra città, per il domani e per giovani – scrivono i capolista Gianni Squarzanti e Mario Zamorani – è quella di lasciare un mondo pulito alle future generazioni. La transizione ecologica, la decarbonizzazione, l’uso di energia pulita sono elementi essenziali per tutti coloro che vogliono promuovere il benessere sociale duraturo e garantire i diritti anche alle generazioni future. La mobilità sostenibile a livello locale è un aspetto centrale e sempre di più i mezzi di trasporto devono essere alimentati dall’elettrico, dai biocarburanti e dall’idrogeno. Ferrara è una città di medie dimensioni e vi sono le condizioni per poter realizzare in maniera compiuta un ’percorso green’ facendo leva nella tradizione dell’uso della bicicletta e creare nel centro storico una vera isola pedonale. Proponiamo di effettuare uno studio di fattibilità che consenta di utilizzare e dotare i grandi spazi dei parcheggi adiacenti alla città con impianti di fotovoltaici".

Non solo. Anche restituire dignità al lavoro. Secondo uno studio (Eurostat) i giovani italiani dipendenti nel settore privato, dipendenti pubblici e professionisti – sono i meno pagati d’Europa nei primi anni della loro vita lavorativa, con una retribuzione media del 50 per cento in meno rispetto a Germania, Paesi Bassi, Francia. "A livello municipale va recuperato il tema del salario minimo naufragato a livello parlamentare – aggiungono – Esperienze in tal senso si sono già affermate a Livorno e Firenze dove in un rapporto con le parti sociali le amministrazioni comunali stabiliscono che per i dipendenti delle ditte appaltatrici ( compreso quelle che lavorano per i Comuni) è prevista una paga oraria non inferiore ai 9 €/ora. A livello comunale bisogna impegnarsi affinché si possa affermare anche i ’lavori di cittadinanza’, ovvero, creare lavori di pubblica utilità per i giovani ( anche studenti universitari)".