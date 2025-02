Più facile il recupero dopo un’operazione: "Ecco le nuove tecnologie dell’ortopedia"

CENTO

Innovazione e continua ricerca sono da sempre vessilli di nuove possibilità e miglioramento nel campo medicale e non a caso, le menti più acute e le più eccelse figure del campo sul palcoscenico internazionale, hanno capito l’importante e ambiziosa opportunità offerta dalle nuove tecnologie. A Cento, fra l’altro, il nuovo materiale, già consegnato e ora in uso all’unità operativa, consente di fornire un miglioramento della ripresa post operatoria del paziente operato. Si tratta di un nuovo trazionatore di spalla per chirurgia artroscopica, di un piano spezzato letto operatorio per chirurgia traumatologica del ginocchio, di un Kinetech (2 unità) per la mobilizzazione passiva dei pazienti tipo artromot, e, infine, di un trapano per chirurgia della mano. L’acquisto, grazie alla generosa donazione della Fondazione Caricento, punta

a migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate e permettere un avanzamento tecnologico a vantaggio della qualità e sicurezza delle cure e dei servizi forniti. Sono questi gli obiettivi del progetto di aggiornamento tecnologico per l’unità operativa di ortopedia e

traumatologia dell’ospedale Santa Annunziata di Cento, portato a compimento grazie alla generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Il progetto, presentato alla Presidente della Fondazione Caricento Raffaella Cavicchi direttamente dal direttore della Uoc di ortopedia di Cento Luca Castagnini, dalla direttrice del distretto sanitario ovest Caterina Palmonari e dal direttore Uoc direzione medica Roberto Bentivegna, è stato accolto con entusiasmo dalla Fondazione che vi ha contribuito con una donazione di oltre 32 mila euro. L’aggiornamento tecnologico portato a termine grazie alla donazione della Fondazione Caricento, contribuirà quindi migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza delle prestazioni effettuate. La donazione della Fondazione Caricento rappresenta non solo un contributo economico significativo, ma anche un gesto di grande valore simbolico, che testimonia il forte legame tra la comunità locale e l’ospedale di Cento. Con questa donazione, infatti, la Fondazione continua a dimostrare di credere nell’importanza di investire nella sanità e nell’Ospedale di Cento nel miglioramento continuo dei servizi, per garantire ai cittadini cure sempre più sicure ed efficaci.

Laura Guerra