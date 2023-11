Più fondi ai non autosufficienti. Dalla Regione 1,8 milioni di euro: "Più servizi e nuove risposte"

Un cospicuo plafond di risorse che vanno a implementare il fondo per la non autosufficienza. La notizia arriva da viale Aldo Moro. Proprio ieri, infatti, l’assemblea regionale ha approvato la variazione di bilancio. Una variazione – i cui contenuti sono stati esposti dall’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano – che porterà benefici anche al territorio. Stiamo parlando di un milione e ottocentomila euro che vanno a integrare le risorse già destinate in precedenza al fondo. Nel documento economico preventivo del 2024, dunque, si conferma l’aumento registrato nel 2023. In totale, si parla di un plafond complessivo di risorse che – per il territorio estense – ammonta a quasi 46 milioni di euro (tra fondo regionale non autosufficienza, fondo nazionale non autosufficienza, progetto ‘Dopo di noi’ e Caregiver’). "Con la variazione di bilancio – scandisce l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano - approvata oggi (ieri, ndr) rafforziamo il nostro impegno sul fondo regionale per la non autosufficienza. Un’operazione frutto di alcuni risparmi di spesa e di alcune entrate straordinarie, come quelle ottenute dal contenzioso sui derivati, che ha portato nelle casse delle Regione oltre sette milioni di euro".

Il Fondo regionale per la non autosufficienza rappresenta un’esperienza che distingue la Regione nel panorama nazionale, non solo per l’ingente impegno economico, in costante crescita, ma anche per la rete di servizi e professionalità cui è collegato. Una scelta di campo immaginata per non arretrare su un tema sanitario e sociale di crescente rilevanza, che ha un duplice obiettivo: da un lato, consolidare e qualificare i "tradizionali" servizi già esistenti, e, dall’altro, sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del mantenimento al domicilio delle persone non autosufficienti e con gravi e gravissime disabilità. Lo strumento fa riferimento alle linee strategiche del Piano sociale e sanitario e rappresenta quindi una parte importante del processo di realizzazione del welfare locale e regionale previsto dallo stesso Piano: Regione, Enti locali, Aziende Usl, terzo settore, volontariato, organizzazioni sindacali, assumono un impegno comune per realizzare il sistema integrato di servizi in favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. La rete si è sviluppata per rispondere alle diverse tipologie di bisogni, attraverso la ricerca e la sperimentazione negli anni di innovazioni che consentano di offrire soluzioni sempre più adeguate. Soluzioni che, in una realtà come quella del nostro territorio, si rendono sempre più necessarie.

f. d. b.