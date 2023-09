Più fondi per il sostegno scolastico: "Tante richieste, si fa il possibile"

Aumentano i fondi che l’amministrazione comunale destina al sostegno scolastico e tutti gli educatori erano in classe dal primo giorno di scuola. Per essere vicini ai ragazzi più fragili. Succede a Bondeno, per educatori che seguono i bambini e i ragazzi dalla scuola d’infanzia alle superiori. E’ il sostegno scolastico che garantisce il Comune e che si affianca e si aggiunge, alle ore dei docenti statali. "Abbiamo cercato di rispondere il più possibile alle richieste di ore delle scuola – conferma l’assessore Francesca Aria Poltronieri – confrontandoci con l’Ausl che conosce bene i casi. Per i Comuni non è semplice. Ma facciamo il possibile per essere vicini a tutti". La delibera pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio comunale, attesta 90 mila euro per le ore degli educatori da settembre a dicembre.

Seguirà una seconda trance che completerà l’anno scolastico. La copertura economica è per 238 ore settimanali, per una spesa complessiva fino all’ultimo giorno di scuola a giugno, di 243 mila euro in un anno scolastico. Sono 40 mila euro in più dello scorso anno. "Lo scorso anno i ragazzi seguiti dagli educatori erano 29 – spiega la Poltronieri – quest’anno sono 31. Gli educatori seguono i bambini della scuola d’infanzia, della primaria, delle medie, fino alla scuola superiore anche negli istituti fuori territorio di Finale Emilia, Cento, Ferrara. Abbiamo sempre avuto una sensibilità di fronte a questo problema – sottolinea l’assessore – e ci rendiamo conto che le risorse che dobbiamo mettere a disposizione aumentano sempre di più, non tanto per il numero dei casi e per le patologie, ma per il numero di ore che le scuole ci richiedono e alle quali cerchiamo di rispondere". L’appalto è a livello distrettuale. Il Comune capofila è Cento. L’appalto l’ha vinto il consorzio Scuter di cui fanno parte le cooperative Open Group e Cadiai che lavorano nel territorio.

Claudia Fortini