"Più informazione sul granchio blu"

Promuovere iniziative per pescatori professionisti e sportivi finalizzate al contenimento del granchio blu, promuovere il consumo del crostaceo e sostenere una campagna di informazione per i turisti. Sono questi i punti su cui la Lega, con una risoluzione che vede primo firmatario il consigliere Fabio Bergamini, chiede alla giunta Bonaccini di impegnarsi. Il documento è firmato anche da Stefano Bargi, Maura Catellani, Michele Facci, Massimiliano Pompignoli, Gabriele Delmonte, Matteo Rancan, Fabio Rainieri, Andrea Liverani, Emiliano Occhi e Matteo Montevecchi. "La formazione - scrive il consigliere regionale della Lega –, oltre che ai pescatori va rivolta alle rispettive associazioni di categoria, per determinare il contenimento della diffusione delle specie aliene come il ‘granchio blu’, in modo da preservare un settore strategico per l’economia come l’acquacoltura". Bergamini, inoltre ritiene opportuno promuovere, attraverso idonei bandi, "un indotto basato sul commercio, l’informazione e il consumo di questo particolare crostaceo", e rimarca altresì la necessità di "sostenere le misure necessarie per una corretta informazione rivolta ai turisti delle località marittime regionali, in merito alla presenza del ‘granchio blu’ sulle coste".