"Più iniziative nel periodo estivo"

L’attenzione verso i lidi è sempre molto sentita anche dai giovani, Giacomo Biondi sottolinea come: "Si sta bene come zona di vacanza da trascorrere, chiaro che la viabilità andrebbe rafforzata, soprattutto visto il flusso importante di persone che si registra nel periodo estivo. Nei bagni poi vanno potenziati gli eventi per rendere ancora più viva tutto il litorale". Anche Giacomo Biondi punta il dito su un tema ‘caldo’, ovvero quella della sicurezza: "In effetti negli ultimi anni si sono segnalati situazioni spiacevoli, anche per chi va alla sera nei locali, fuori ci sono gruppi che si aggirano con intenti finalizzati a rubare. Sul territorio, specificamente in estate, forse potenziare i controlli sarebbe auspicabile nelle ore serali".