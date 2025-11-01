"Più mezzi per la Polizia Locale. Insufficienti le misure del Dup"

Sicurezza a Bondeno. "Non bastano le telecamere – dice Marcello Parmeggiani del Pd – serve una svolta per la Polizia Locale. Le misure previste nel Dup sono insufficienti. Per reprimere crimine e degrado servono una sede dignitosa, più organico, dotazioni moderne e controlli amministrativi serrati". Parole che tuonano in questo inizio di campagna elettorale. Si vota a primavera per sindaco e consiglio comunale. Un invito a riflettere: "Il Comune di Bondeno – spiega – deve affrontare un serio problema di sicurezza, non più prorogabile. È il momento di mettere punti fermi sulla gestione della sicurezza pubblica, superando le misure parziali e guardando a un rinnovamento generale e lungimirante".

L’altra sera il consiglio comunale era chiamato a votare il Documento unico di programmazione che scandirà i prossimi due anni: "Contiene pochi interventi sul tema, e parecchi refusi dagli anni precedenti – fa notare Parmeggiani – si parla solo di un timido aumento dei pattugliamenti notturni annuali e del generico posizionamento di nuove telecamere senza specificare dove". La situazione reale invece richiede interventi ben più strutturali. "E’ inammissibile che la nostra polizia non abbia una sede dignitosa: un luogo moderno, comodo da raggiungere e strategicamente vicino alle principali arterie stradali del comune".

Da qui le proposte: "E’ imperativo creare i presupposti economici per l’ampliamento dell’organico in capo alla Polizia Locale, investire sulla formazione continua degli agenti e fornire dotazioni specifiche adeguate ai tempi, come i Taser".

Claudia Fortini