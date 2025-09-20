Più moderna e accogliente, la filiale Emil Banca

Taglio del nastro, ieri pomeriggio in via Alighieri, per la rinnovata filiale Emil Banca di Portomaggiore, oggetto di una ristrutturazione che l’ha resa più moderna, più efficiente e più accogliente. "Portomaggiore merita una banca che sappia essere davvero parte del suo tessuto sociale ed economico", ha detto nell’occasione il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, intervenuto all’evento assieme, tra gli altri, al sindaco Dario Bernardi e a don Ugo che ha benedetto i locali. "Le altre banche commerciali non avrebbero investito qui, noi lo facciamo perché vogliamo continuare ad essere al fianco delle famiglie e delle imprese, puntando sulla relazione e sul contatto diretto con le comunità di cui facciamo parte. La nostra lunga storia conferma che operiamo cercando di rendere migliori i territori in cui lavoriamo", ha aggiunto Galletti. "L’ampliamento di questa filiale nel centro di Portomaggiore – ha commentato il sindaco Bernardi – è un segnale concreto di vicinanza al territorio e di fiducia nelle sue potenzialità e capacità di guardare avanti. Faccio i complimenti per i lavori che sono stati fatti con i crismi della sostenibilità". Nel ferrarese Emil Banca ha cinque filiali. Oltre a Portomaggiore è presente a Ostellato, Argenta e, con due agenzie, in centro a Ferrara.