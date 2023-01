Più nascite e stranieri, ma gli abitanti calano

Due nati in più rispetto all’anno precedente, un dato positivo, a fronte di una denatalità nazionale, ma ci sono 84 abitanti in meno, a Codigoro, dovuti alle scomparsa di persone durante il 2022. In totale i residenti sono 11.175, di cui un 10% composto da cittadini comunitari ed extracomunitari, provenienti, complessivamente, da una settantina di stati. La rappresentanza più nutrita è quella rumena con 403 cittadini, ci sono poi 133 nigeriani e 101 ucraini, in maggioranza donne, come sui 54 moldavi, forse dovuto all’attività di badante che svolgono molte di queste signore, chiudono le rappresentanze più nutrite le 80 persone provenienti dal Marocco mentre 32 sono coloro che provengono dalla Cina.

Tornando a Codigoro la diminuzione degli abitanti riguarda sia il capoluogo che le frazioni ad esclusione di Pontelangorino ed Italba, le uniche che registrano, seppur contenuto, un incremento. Nel dettaglio sono 6.626 gli abitanti di Codigoro centro (-31), 1.634 quelli di Mezzogoro (-17), 1.040 abitano a Pontelangorino (+6), Pontemaodino (-11), Caprile 482 (-15), Torbiera (-8), Pomposa (-1), Italba (+4) e chiude l’elenco Volano coi suoi 78 residenti (-1). Negli ultimi dieci anni Codigoro è passata 12.402 abitanti agli attuali 11.175, se poi ci riferiamo all’inizio del secolo la diminuzione raggiunge una diminuzione di quasi 2.000 abitanti.

Sindaco come si spiega l’incremento nelle frazioni di Pontelangorino e Italba?

"Premetto che posso solo fare delle ipotesi, poiché per parlare con nozione di causa occorrerebbe fare un’indagine da parte di un società, credo siano diverse le motivazioni"

Quali?

"Il minor costo degli affitti o per l’acquisto delle case, rispetto al capoluogo, la vicinanza con due grosse realtà produttive come Conserve Italia e Kastamonu, raggiungibili anche in bici. Una frazione, come Pontelangorino, che può contare su un plesso scolastico dall’asilo alle medie inferiori, presto una nuova mensa, un’ufficio postale, la farmacia, insomma ben servita e con l’aumento del costo della vita sono valutazioni che credo si facciano mentre Italba dista pochi chilometri".

Cosa pensate di fare per cercare di ridurre il calo della popolazione?

"E’ un fenomeno comune ai piccoli comuni quello della diminuzione, proprio per questo siamo stati riconosciuti nelle aree interne e stiamo lavorando per portare sempre più servizi, nella speranza di poter attrarre un maggior numero di persone".

cla. casta.