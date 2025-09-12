"Più natura, cultura e musica per un turismo che duri 12 mesi"

"Qui sono nate le note musicali, è necessario allungare la stagione con musica e natura, come nel Delta del Mississippi". Ancora una volta Gianfranco Vitali (nella foto), presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio dimostra tutta la propria competenza sul turismo, ma anche la volontà di superare gli sterili campanilismi che nuocciono ad una visione unitaria del territorio. Lo fa ricordando come nei giorni scorsi due ospiti illustri abbiano visitato l’Abbazia di Pomposa, Machan Taylor, storica corista dei Pink Floyd, e Franka Wright moglie del compianto tastierista della band, Richard Wright. "Sono rimaste letteralmente incantate dalla bellezza di questo monastero e sorprese nello scoprire che proprio qui il monaco Guido d’Arezzo – prosegue – ha inventato le note musicali mille anni fa, fatto che purtroppo pochi conoscono ma che per il marketing turistico è una "bomba". Evidenzia coma la nascita delle note musicali e i mille anni dell’Abbazia nel 2026 siano due motivi per lanciare un progetto promozionale che veda il Delta del Po come protagonista per un turismo tutto l’anno. Il presidente guarda all’esperienza del Delta del Mississippi, culla del Blues, e aggiunge: "Il nostro Delta si proponga come luogo accogliente per musicisti di ogni genere, dove l’abbinamento natura, cultura, musica sia una forte attrazione per un turismo internazionale tutto l’anno". La proposta è "coinvolgere le scuole di musica e band giovanili europee, creare un festival musicale itinerante in tutte le nostre località, per offrire ai turisti una fruizione del Parco che abbini la natura alla musica. Serve una forte alleanza fra i vari Comuni del Delta – conclude Vitali – per realizzare un progetto di marketing turistico congiunto legato alla natura, cultura e musica, con l’auspicio che a breve si arrivi a un progetto di marketing turistico unitario con il Parco del Delta del Veneto".

c. c.