"Più parcheggi per i camperisti"

Caro Carlino,

l’ultimo dell’anno ha portato tanti turisti a Ferrara per l’incendio del Castello. Ristoranti e pizzerie piene e vedere tanta gente fa piacere. Ho notato che sono venuti moltissimi camperisti ma naturalmente di spazi per loro ne hanno trovati pochi. Sarebbe opportuno che oltre a quello di Rampari San Paolo, che risulta troppo piccolo, fosse ripristinato anche il campeggio in via Gramicia. Ferrara attira sempre più turisti e camperisti però bisogna dar a loro l’opportunità di trovare parcheggi altrimenti non torneranno.

M. Fantini

* * *

Mi sono stancato di sentire falsità da parte della sinistra riguardo alle pensioni. Affermano che questo governo non le ha aumentate invece io, da pensionato, posso confermare che è il contrario. La pensione mia e di mia moglie è stata aumentata ed anche di più di quello che potessi aspettarmi . Basta fandonie,

Un pensionato soddisfatto