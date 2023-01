"Più piste ciclabili e nuovi smart hub"

FERRARA

"Il 2022 è stato afflitto da una delle peggiori siccità della storia recente e questo purtroppo ha impattato sulla qualità dell’aria. Ma come amministrazione abbiamo messo in campo una serie di interventi che sono stati riconosciuti a livello europeo". È un allarme condiviso anche dall’assessore all’ambiente Alessandro Balboni quello lanciato dalle ultime rilevazioni di ’Arpae, riguardo i livelli di polveri sottili registrati nel territorio ferrarese. Secondo Balboni infatti tutta la provincia estense sconta da mesi una serie di dinamiche climatiche sfavorevoli che penalizzano la qualità dell’aria e dovranno essere affrontati su più fronti per essere arginati.

"Anche attraverso i 5 milioni di euro del progetto europeo Air Break che il nostro Comune si è aggiudicato abbiamo attuato una serie di interventi per prevenire questi effetti negativi - afferma Balboni -, come la costruzione di nuove piste ciclabili pensate in particolare per i pendolari, creando dei corridoi verdi per chi deve raggiungere la stazione o i parcheggi scambiatori, o l’installazione di nuovi ‘smart hub’ dove ricaricare automobili e biciclette elettriche. Siamo intervenuti anche sulla pulizia delle strade: ora i mezzi Hera durante il loro percorso diffondono un enzima naturale che serve a fissare al suolo le sostanze inquinanti, in modo che non si sollevino col passaggio delle automobili".

Uno dei principali interventi finanziati dal progetto comunitario consiste nella piantumazione di nuovi alberi: secondo l’assessore infatti "il 2022 è stato l’anno record per quanto riguarda gli alberi piantati: circa 4.500, a cui se ne aggiungeranno altri 600 nei primi mesi di quest’anno. Ferrara è stata selezionata nel progetto Air Break insieme ad altre dieci città europee, tra 222 candidate, e grazie a questi risultati ha ricevuto riconoscimenti per le sue politiche ambientali dalla Fondazione Bocconi e dal Forum Pubblica Amministrazione, che ci mettono all’avanguardia in Europa nella difesa della qualità dell’aria. Non possiamo intervenire su dinamiche come la siccità, ma dobbiamo mettere in campo più interventi possibili per prevenire i nuovi effetti inquinanti e diminuire quelli esistenti".

Ruggero Veronese