"Più presidi di sicurezza e pattuglie. Così possiamo battere il caporalato"

"Per le nostre competenze e risorse stiamo facendo tutto quanto possibile, e proprio in ragione delle ultime situazioni anomale, ho chiesto al prefetto se sia possibile un potenziamento dei presidi di sorveglianza e pattuglia. Una azione sistematica e continua di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine può limitare il problema, così come il difficile lavoro di indagini sulle organizzazioni di caporalato deve proseguire". Così il sindaco Dario Bernardi dopo gli ultimi episodi che hanno allarmato l’opinione pubblica. E aggiunge: "Mi pare che la particolarità delle situazioni di Portomaggiore sia stata colta e ci sia la massima disponibilità e collaborazione da parte di tutte le istituzioni. La richiesta di attenzione particolare penso sia condivisa anche dagli altri gruppi consiliari, e credo ci sia la possibilità, qualora i capigruppo siano d’accordo, di portare le nostre istanze chiedendo un incontro congiunto al prefetto, visto che il problema riguarda tutti. Tutto questo, mi auguro, lasciando da parte le sparate di propaganda". Il riferimento è alla richiesta del Centro Destra Civico, per voce dei consiglieri Elisa Cavedagna e Alex Baricordi: "Chiedere l’esercito, come davanti agli obiettivi sensibili di terrorismo, in un paese di 12 mila abitanti credo non sia utile e sia un colpo di teatro di pura propaganda. Tuttavia gli episodi di cronaca degli ultimi due mesi hanno creato un clima teso e credo sia opportuno spiegare che questa questione non viene trascurata. Ci sono situazioni a Portomaggiore che vanno aggredite con incisività per evitare una degenerazione: cittadini stranieri in condizioni precarie di lavoro e alloggio, che non stanno costruendo qui un futuro ma sono presenti solo occasionalmente".

Franco Vanini