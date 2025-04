Più ’ricca’ la Festa dell’Agricoltura: "Obiettivo: superare le 3mila presenze"

Laboratori didattici, visite guidate, gastronomia, esposizioni, musica e tantissimi appuntamenti da non perdere. E’ un programma ricchissimo quello che si profila per la Festa dell’Agricoltura e del volontariato, che si terrà nel centro di Portomaggiore dal 9 all’11 maggio compresi. Sarà a cura della Pro Loco di Portomaggiore in collaborazione con CSV Terre Estensi Ferrara - sezione Portomaggiore e il Comune. "L’obiettivo è ambizioso – racconta il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – puntiamo a superare le tremila presenze della scorsa edizione; se il tempo tiene ci sono prospettive positive di fare anche di più". La manifestazione è seconda solo all’Antica Fiera di settembre, per l’offerta e per la partecipazione popolare, una ghiotta opportunità per le aziende agricole ma anche le associazioni di volontariato di indossare il vestito della festa e farsi conoscere. Il ventaglio di proposte è ricco, in grado di andare incontro alle esigenze di tutti. Le novità sono soprattutto di tipo logistico. Il palco degli spettacoli si sposterà in piazza Giovanni XXIII da piazza Umberto I, davanti al municipio, dove invece andranno le giostre per bambini e i mercatini dell’hobbistica. Sul sagrato del duomo saranno posizionate le bancarelle con i prodotti delle aziende agricole portuensi e del territorio viciniore; in piazza Umberto I saranno collocati i gazebo del volontariato, una trentina su una sessantina tra quelli presenti sul territorio, una delle grandi ricchezze a sostengo della vita sociale portuense. "Tra le novità – spiega Giovanna Toschi, presidente della Pro Loco di Portomaggiore – mi piace sottolineare che sabato 10 in piazza Verdi (ore 9) ci sarà "Giochiamo insieme", a cura delle scuole secondarie di primo e secondo grado, saranno allestiti un campo di calcetto e un campo giochi. Domenica 11 alle 17 in piazza papa Giovanni XXIII sul palco si terrà la gara del salame artigianale e casalingo, gestito dall’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti. Confermatissimo lo Street Food, sempre in piazza papa Giovanni". Scorrendo fior da fiore ricordiamo il 9 maggio (ore 17.30) negli spazi della biblioteca comunale Peppino Impastato l’inaugurazione della Biblioteca dei semi, per la diffusione delle colture sostenibili a chilometro zero. Alle 21 concerto di Nient’altro che Max, la tribute band di Max Pezzali e il 10 maggio quello di "Ligabusi", la tribute band di Luciano Ligabue. Domenica ci sarà l’estemporanea di pittura "Francesco Pasini", dedicata all’ex gallerista ed editore. Alle 9.30 nel parco Colombani si terrà la terza edizione della ricerca del tartufo a cura dell’Assotartufai. Sempre alle 9.30 ma in piazza Umberto I, a cura degli agricoltori portuensi, ci sarà l’arrivo dei trattori, anche d’epoca. Alla mattina in piazza papa Giovanni XXIII ci sarà il laboratorio didattico, a cura di Elisa Tani, "Facciamo la padina", mentre lungo il corso Vittorio Emanuele II ci sarà il raduno delle Fiat 5000 e delle auto d’epoca. Domenica 11 a cura della Pro Loco in piazza papa Giovanni XXIII ci sarà la gara del salame all’aglio, seguita (ore 19) dal concerto di Dogato Sisters & Friends. Insomma, una manifestazione tradizionale che sa puntare al futuro e vuole mostrare le eccellenze di un territorio. L’obiettivo è richiamare visitatori da tutta la provincia e non solo. Il punto di forza sono le tante proposte messe in campo a misura di famiglia, ma anche per attirare un pubblico giovane.

Franco Vanini