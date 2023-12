"Più risorse per il recupero degli alloggi Erp"

"Incrementare le risorse comunali destinate al recupero degli alloggi Erp vuoti presenti nel comune di Ferrara". Questo chiede il consigliere comunale del Pd Davide Nanni (foto) con una risoluzione al bilancio di previsione 2024-2026 sulle risorse destinate ai piani di edilizia economico-popolare ed alla riqualificazione di alloggi Erp. Questo bilancio di previsione 2024-2026 indica lo stanziamento di risorse destinate al ’Programma 02- edilizia economico-popolare e locale e piani di edilizia economico popolare’. "Oltre ad aumentare le risorse comunali per il recupero degli alloggi Erp in disuso a Ferrara – afferma Nanni – chiediamo la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia pubblica del territorio". Il consigliere comunale del Pd inoltre chiede al sindaco Fabbri e alla giunta comunale di sollecitare il Governo e la Regione, per far si che aumentino gli investimenti per l’Edilizia residenziale rubblica nel prossimo triennio, sostenendo l’impegno dei comuni e di Acer attraverso una pianificazione congiunta, con risorse adeguate a fronteggiare la domanda di alloggi popolari e a canone calmierato. Il Comune è proprietario di 3341 abitazioni Erp (cioè le ex case popolari) gestiti in collaborazione con l’Azienda case, che vengono messe a disposizione degli aventi diritto secondo delle graduatiorie di merito. Dopo ottobre, quando è stata pubblicata la trentaquattresima graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi, sono più di novecento le famiglie che si sono viste accogliere la loro domanda, ma solo un centinaio di loro potrà beneficiare subito delle case, perché oltre settecento abitazioni, sfitte da tempo, non sono in condizione di abitabilità. Tuttavia le prime assegnazioni dell’ultima graduatoria avverranno entro la fine di dicembre.