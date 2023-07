"Più risorse per l’alluvione Danni per nove miliardi"

Bella serata sabato a Poggio Renatico per la Festa dell’Unità e l’arrivo del presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Celebriamo i 50 anni del parco nato negli anni ’70 e sviluppato sulla forza dei volontari. Parco che ha fatto comunità e che oggi continua a prosperare – dice Virna Sabattini, segretaria del Pd di Poggio – Volontari di ogni generazione ed è incredibile e il ricavato della festa serve per sostenere questo parco che abbiamo sempre cercato di tenere aperto e a disposizione. L’esempio più importante è forse stato col il sisma per dare i pasti, ospitalità. Un parco che è parte della nostra storia di Poggio e di volontariato. Oggi siamo almeno un centinaio ai quali si aggiungono anche tante sfogline e giovani che ci aiutano nelle feste". Felici di avere ospite Stefano Bonaccini, come presidente del Partito Democratico, il segretario provinciale Nicola Minarelli, l’assessore regionale Paolo Calvano e il consigliere regionale Marco Fabbri.

"È grazie all’impegno dei volontari che esistono questi momenti di aggregazione – ha detto Bonaccini poi passando a parlare di temi come la sanità –. Il governo sta tagliando sulla sanità pubblica, abbiamo incontrato il ministro e tutti i presidenti di regione gli hanno detto che il rischio è di mettere a repentaglio il sistema sanitario pubblico. 15 regioni su 20 hanno i conti in rosso tra cui l’Emilia e non avremmo nessun problema di bilancio se ci fossero riconosciuti per intero gli ultimi 3 anni di risorse che abbiamo speso per covid, vaccini e case della salute. Mi auguro che il Governo metta mano al portafoglio. Se non cambieranno idea, prepariamoci alla mobilitazione nazionale. Non è tollerabile che il diritto alla salute debba essere affidato ai privati". E passa a parlare dei danni dell’alluvione cha ha visto colpita anche l’area ferrarese. "Ferrara è una delle 7 province colpite che affianca quelle della romagna – prosegue – abbiamo più di 1000 frane attive e oltre 770 strade interrotte. Abbiamo bisogno di affrontare sia il tema del clima ma darsi anche da fare per ripartire. Il Governo ha scelto il Generale Figliuolo nonostante il territorio avesse indicato il sottoscritto. Il Generale lo conosco e ci ho lavorato bene durante la pandemia. Persona di grande valore che difendevo dagli stessi che ora lo osannano. Ho offerto al Generale la massima collaborazione e al Governo detto che i danni nella nostra Regione sono per 9 miliardi di euro e non di 2.5 miliardi per tre regioni. Mi auguro ne stanzino altri. Abbiamo rialzato l’Emilia dopo il sisma di 11 anni fa e ora rialzeremo la Romagna". E a proposito di sisma. "A fine anno non chiederemo più proroghe perché abbiamo riscostruito praticamente tutto – conclude –. Un sisma che aveva causato oltre 12 miliardi di euro di danni. Qui si lavora insieme, senza differenze geografiche, politiche, si è dimostrato che si reagisce e ci si rialza anche dopo una tragedia, con voglia di lavorare, rimboccarsi le maniche e di lamentarsi poco anche davanti alle tragedie". Al termine è stata svelata una targa del ricordo dei 50 anni del parco.

Laura Guerra