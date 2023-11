Più risorse per scuola e disabilità. Sostegni a cinquantadue famiglie

Più risorse per le scuole e il sostegno alla disabilità. Sono le risorse supplementari messe a disposizione dall’amministrazione Baldini attraverso una variazione di bilancio approvato dal consiglio comunale. Un sostegno che si va ad affiancare a quello messo a disposizione dal ministero dell’Istruzione, che nella quasi totalità dei casi non copre la reale esigenza degli studenti e delle famiglie. Sono cinquantadue le famiglie argentane che beneficiano di questo sostegno per un investimento totale, annuo circa, di 195 mila euro. Il contributo è rivolto per la maggior parte ai due principali Istituti Scolastici, Don Minzoni e Bassani, all’istituto superiore Rita Levi Montalcini, e anche a scuole fuori territorio che ospitano studenti argentani.

"I fondi per il sostegno alla disabilità sono una parte importante dell’investimento del Comune sui servizi scolastici – commenta Delia Forte, assessore all’Istruzione – Negli ultimi anni abbiamo dedicato a questa misura più attenzione e più risorse; dal 2020 abbiamo raddoppiato il contributo. Una scelta per stare vicino a un numero maggiore di famiglie, e con più tempo e attenzione. Sappiamo che questo non è ancora sufficiente ma la direzione imboccata è quella di arrivare a sostenere con ogni sforzo possibile le esigenze dei più fragili".

Oltre agli stanziamenti dedicati alla scuola, più di 30 mila euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria dei parchi gioco nelle aree verdi. Sono 34 i parchi gioco sul territorio comunale, e gli interventi di manutenzione interverranno sui giochi che necessitano intervento, e rimuovere quelli definitivamente ammalorati. "Stiamo lavorando per mettere a disposizione ulteriori risorse – tira le fila il sindaco Andrea Baldini – con un’ultima applicazione di bilancio entro l’anno principalmente dedicata alla manutenzione degli immobili e del verde, che nel nostro territorio hanno bisogni infiniti e ricorrenti. Prosegue poi il lavoro sul bilancio 2024: abbiamo appena approvato il piano triennale degli investimenti, che mette a disposizione più di 30 milioni di euro per i prossimi tre anni: investimenti sulle scuole, sugli impianti sportivi, le aree naturali e i servizi". Franco Vanini