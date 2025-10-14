Più sicure le strade del territorio. Per gli asfalti previsti 407mila euro

Ci sono 407mila euro di investimenti per rendere ancora più sicure le strade del territorio. La determina appena firmata dal dirigente dell’ufficio Tecnico sancisce l’inizio della stagione degli “asfalti”, secondo quelle che sono le nuove programmazioni. La “Manutenzione straordinaria del comprensorio comunale”, attenendosi alla dicitura esatta del documento appena pubblicato, "prevede interventi non solo nel capoluogo, ma anche e soprattutto nelle frazioni comunali, dove i cittadini hanno segnalato varie criticità che ora andremo a sistemare – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Provvederemo in questo modo a dare risposte a molti quartieri e frazioni del nostro territorio".

Al bando di gara per l’assegnazione dei lavori hanno partecipato nove aziende, ed al termine della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute, il Comune ha assegnato l’appalto all’Impresa Merighi Srl. L’importo previsto per i lavori è pari a 324mila euro per quanto riguarda le opere vere e proprie e gli oneri per la sicurezza obbligatori per legge, mentre Iva e altri oneri fanno raggiungere per l’investimento la quota di 407mila euro. "Un impegno economico corposo, che si allinea a quelli previsti per i recenti “Piani Asfalti” andati in cantiere", avverte l’Amministrazione.

Tra le strade previste in questa fase ci sono via Argine Traversagno, via Palladio e parte di via Carlo Ragazzi, nel cuore dell’area artigianale di Borgo Scala, per la quale è in programma uno degli interventi più sostanziosi. All’interno del piano, anche l’intervento a favore della pista ciclabile del “Burana”, e via Argine Destro Panaro in direzione Santa Bianca. A proposito degli interventi frazionali, finanziato e programmato anche l’intervento per via Farini, a Pilastri, che è una direttrice di grande importanza. Il tratto interessato è quello compreso tra la chiesa e l’inizio della strada bianca, nel quale sarà rifatto il tappeto di asfalto. Il resto del tracciato sarà oggetto di un prossimo intervento che gli uffici stanno definendo. Per questo, viene utilizzata come via alternativa alla trafficata strada provinciale. Infine, programmati gli interventi anche per via Comunale a Burana.