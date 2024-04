"Più sicurezza con il guardrail in via Matteotti"

Troppo pericoloso quel tratto di strada, più volte portato all’attenzione da interrogazioni in consiglio comunale e petizioni. Domani (lunedì 22) ad Argenta iniziano i lavori per la realizzazione del guardrail in via Giaomo Matteotti. E’ stata emessa l’ordinanza per il senso unico alternato in via Matteotti da via Nugaroni fino alle statale 16 verso la Celletta. Un’operazione necessaria visti i lavori di posa di 300 metri di guardrail sul lato sinistro della strada verso la Celletta. I lavori inizieranno lunedì 22 per concludersi, a meno di imprevisti, mercoledì 24. La normale viabilità verrà dunque ripristinata giovedì 25.

Il guardrail che sarà istallato è innovativo e prevede anche la protezione per i motociclisti. È stato omologato anche in Italia come in diversi stati europei la procedura di posa protezione motociclisti al di sotto della barriera orizzontale del guardrail. Si tratta di "salsicciotti" in pvc che vengono applicati nel guardrail e che proteggono i motociclisti in caso di caduta e di conseguente urto contro le barriere metalliche. E’ un tratto di strada particolarmente pericoloso, teatro in un recente passato di gravi incidenti stradali. E’ ancora viva la memoria in tutti gli argentani del tragico incidente di alcuni anni fa, quando due splendide ragazze persero la vita e una vita rimase a lungo in ospedale lottando tra la vita e la morte per uno scontro violento della loro utilitaria contro uno dei platani che contorna via Matteotti, stretta e tortuosa nei pressi della Celletta. Secondo molti se ci fossero stati i guardrail forse non ci sarebbe stato quel tributo di sangue. Una tragedia che ha spezzato vite e che ancora oggi viene ricordata dai tanti giovani amici di quelle povere ragazze, che avevano tutta la vita davanti, ma un destino crudele ha interrotto le loro esistenze.

f.v.