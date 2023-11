Più sicurezza con l’illuminazione: "Si potrà passeggiare di notte"

Più luce nelle zone strategiche e aggregative del territorio comunale di Bondeno: questo il significato dei 140 mila euro di interventi di ampliamento ed efficientamento della pubblica illuminazione approvati dalla Giunta comunale. I siti oggetto delle migliorie sono distribuiti fra il Capoluogo e alcune frazioni. A Bondeno, si trovano via Guidorzi, strada fondamentale per l’uscita delle ambulanze, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, e ancora il parco giochi di via Leopardi (fresco di intitolazione a Giuseppe Di Matteo), Piazza Garibaldi e la provinciale via per Scortichino: zone frequentate quotidianamente oppure densamente abitate. Per quanto riguarda le frazioni, invece, a Scortichino è prevista una nuova illuminazione presso il campetto da calcio di via Cilea e il vicino parcheggio, mentre a Ponte Rodoni si provvederà al potenziamento della pubblica illuminazione in via per Vigarano, a Gavello presso il Cimitero e infine a Ponti Spagna in via Cavaliera. "Un nutrito piano di interventi in alcune delle zone più frequentate, ricche di attività oppure indispensabile per la sicurezza – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Aumentare o migliorare la qualità della pubblica illuminazione significa rendere più sicure le strade nei momenti di scarsa luminosità, ma anche incentivare le persone a muoversi a piedi lungo il centro".