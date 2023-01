"Più sicurezza con l’isola pedonale Sarà realizzata davanti alla scuola"

L’assemblea pubblica è stata l’occasione per presentare alla comunità di Consandolo il progetto per migliorare la viabilità a ridosso della scuola primaria e primaria di secondo grado. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini ha anticipato che la giunta sta lavorando a un progetto per realizzare di fronte al plesso scolastico di un’ampia isola pedonale per consentire ai genitori di attendere i figli in piena sicurezza, unitamente all’introduzione di un senso unico in via Bononi, adiacente all’edificio e l’installazione di un dosso artificiale in via Salvatori e l’introduzione del limite dei 30 orari, per fare in modo che gli automobilisti siano costretti a ridurre la velocità. Al momento sono ancora in corso i lavori di efficientamento energetico e di miglioramento sismico; a fine febbraio ci sarà la consegna della ristrutturazione di una porzione della scuola ed entro la fine dell’anno scolastico dovrebbe essere tutto completato, compresa la riqualificazione del giardino davanti alla scuola. In prospettiva la realizzazione di nuovi bagni per gli alunni. Ci sarà anche l’allargamento del marciapiede e la sistemazione della cancellata per rendere più decoroso il plesso scolastico. Il sindaco e assessore hanno illustrato le modifiche durante l’assemblea con un a buona partecipazione dei residenti di Consandolo e non solo.

v.f.