"Più sicurezza con venti telecamere. Pronti a investire 250mila euro"

L’Amministrazione comunale di Copparo punta all’implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per l’installazione di un nuovo impianto, così da poter presentare domanda di ammissione a finanziamento ministeriale. Il sistema, di una ventina di telecamere, per un costo di circa 250mila euro, è finalizzato alla sicurezza urbana e al controllo degli accessi e rappresenta uno strumento importante a supporto delle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità. L’opera prevede, oltre agli interventi necessari al posizionamento delle infrastrutture, la fornitura e posa di fibra ottica e l’impianto radio per il trasporto dei flussi video ed immagini; le opere di predisposizione per l’allacciamento elettrico e la fornitura di un sistema di videoregistrazione per i flussi video con caratteristiche adeguate alla conservazione dei dati così come previsto dalla normativa vigente. In accordo con il comando della Polizia Locale e le forze dell’ordine sono stati individuati i siti sensibili del territorio comunale, tutti in area pubblica, in cui effettuare il monitoraggio in tempo reale e acquisire immagini: il sistema assicurerà l’accesso h24 alle informazioni secondo i criteri di accesso stabiliti dal regolamento comunale per l’utilizzo delle informazioni. La collocazione delle apparecchiature è prevista nelle piazze principali di Tamara, Saletta, Fossalta, Gradizza, Ambrogio, Coccanile, nell’area del Pontino Tagliapietra, nei pressi della biblioteca; con le telecamere di accesso per lettura targhe si intende dare copertura alla rotatoria Strada provinciale 2 bis/ via Provinciale a Cesta, alla rotatoria Strada provinciale 2/ via Guarda, all’incrocio tra via Alta e via Ossi a Brazzolo, alla rotatoria Strada provinciale 16/ via della Canapa a Copparo, all’entrata di Tamara. Con il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza, l’Amministrazione intende "garantire – spiegano dal Comune - maggiore sicurezza ai propri cittadini, contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, tutelare il patrimonio pubblico e assumere azioni di vigilanza su particolari aree sensibili del proprio territorio, in particolare nelle frazioni e nei principali nodi stradali di transito".

Valerio Franzoni