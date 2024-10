Più sicurezza e igiene tra i banchi

A meno di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, la sicurezza degli ambienti educativi torna al centro dell’attenzione. Nel corso della conferenza di ieri mattina, sono stati presentati i primi risultati della ricerca condotta al liceo Ariosto, che ha valutato l’efficacia del sistema Pchs® (Probiotic Cleaning Hygiene System) di Copma.

I risultati hanno confermato le attese, con una riduzione della presenza di microrganismi patogeni dell’80% sulle superfici, a favore di un ambiente più sicuro e salubre per studenti e personale. Il sistema ha dimostrato la capacità di controllare i parametri termo-igrometrici, migliorando così il comfort complessivo degli spazi scolastici. Il sistema PCHS®, attivo da oltre 10 anni e convalidato da 18 studi scientifici, si distingue da altre tecniche temporanee come l’ozono, in quanto estende la protezione delle superfici fino a 48 ore grazie all’uso di detergenti probiotici. Questi non solo eliminano i patogeni, ma creano una barriera protettiva che riduce la necessità di interventi frequenti e limita l’uso di agenti chimici aggressivi, contribuendo a un approccio più sostenibile alla sanificazione. "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora presso il Liceo Ariosto – dichiara Silvia Grandi, presidente di Copma –. La nostra missione è fornire soluzioni sostenibili e durature per la sanificazione, contribuendo a un ambiente più sicuro e sano per studenti, docenti e personale scolastico". La ricerca, realizzata grazie al contributo di Copma e condotta con partner come l’Università di Ferrara e il Centro di ricerca interdipartimentale Cias (Inquinamento fisico microbiologico Ambienti alta Sterilità), fa parte del Progetto Symbien (School symbiotic Environments), che mira a rigenerare gli spazi scolastici attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili. Il sistema Pchs®, già in uso presso l’Ospedale di Cona, l’Università e in numerosi asili nido e scuole materne della città,conferma la sua validità. Già applicato in ambiti come i mezzi di trasporto, impianti sportivi e gli uffici pubblici, Copma continuerà a promuovere l’adozione del sistema Pchs® nelle scuole.