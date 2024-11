Più sicurezza in centro e frazioni: "In arrivo sei nuove telecamere"

L’Amministrazione comunale investe ancora in maniera decisa sulla sicurezza e sul monitoraggio del territorio. E lo fa ampliando il proprio sistema di videosorveglianza nel territorio mediante l’acquisto di 6 nuove postazioni. In sostanza, sei nuove telecamere che saranno presto installate nel comprensorio comunale per garantire ulteriore sicurezza urbana dal Capoluogo alle frazioni. L’investimento in questione ammonta a 60 mila euro, e i lavori di installazione saranno effettuati dalla STT Servizi Telematici Telefonici di Seregno (MB). Naturalmente, i nuovi dispositivi andranno a servizio del lavoro quotidiano della Polizia locale, migliorando in questo modo l’efficacia delle operazioni sia degli agenti comunali, sia delle Forze Armate quali i Carabinieri che frequentemente acquisiscono le registrazioni delle telecamere sul territorio per condurre indagini puntuali. In tutto, l’area dei quattro comuni su cui insiste il Corpo intercomunale di Polizia locale dell’Alto ferrarese conta su oltre 200 telecamere, di cui più di 50 poste alle soglie dei centri urbani o in punti strategici e dedicate alla lettura delle targhe. Grazie ad una consolidata architettura software composta da reti wireless integrata da fibra ottica, tutte le immagini vengono recapitate in tempo reale presso la Centrale operativa di via Turati a Bondeno. Nel caso specifico, tuttavia, l’acquisto delle sei nuove postazioni di rilevamento andrà a servizio esclusivo del comune matildeo, migliorando il monitoraggio dei 175 km quadrati che compongono il territorio. Gli occhi elettronici diventano strumenti d’indagine per i carabinieri. Soltanto l’altro giorno i militari hanno identificato un criminale che aveva cercato di mettere a segno una rapina ai danni di un anziano. Ma, disturbato, era stato costretto a scappare prima di concludere il colpo. Grazie alla telecamere, però, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il bandito, che è stato denunciato per tentata rapina. Implementare e potenziare il sistema di controllo con gli occhi elettronici significa assestare un nuovo colpo alla microcriminalità. Il sindaco Simone Saletti punta a rendere più sicuro il territorio comunale attraverso investimenti mirati. Il primo cittadino ha anche ringraziato i carabinieri per avere identificato il rapinatore.