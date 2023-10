Più sicurezza per le ciclabili a Copparo: 150mila euro investiti

È stato approvato dalla giunta Pagnoni, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento ‘Mobilità ciclo-pedonale: interventi di sicurezza stradale rivolti agli utenti deboli’ che consiste nella realizzazione di un tratto di percorso ciclo-pedonale protetto tra viale Idris Ricci e via Goito. Tra le opere previste, prevede il tombamento del fosso, la realizzazione di un cassonetto stradale, e relativa asfaltatura; si prevede, inoltre, la predisposizione di un impianto di illuminazione dedicato al percorso ciclo-pedonale. Il tratto di nuova realizzazione andrà a collegare sistemi di piste ciclabili esistenti, in particolare il sistema delle ciclabili del parco del Naviglio, con il resto del centro urbano di Copparo. L’importo previsto per la realizzazione dell’intervento è di 150mila euro: 100mila euro di contributo regionale ottenuto dal Comune grazie alla partecipazione ad un bando, e 50mila euro di risorse comunali. Come si legge nella delibera pubblicata all’Albo Pretorio, "la sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi del Comune di Copparo", e "le piste ciclabili del Comune di Copparo sono passate dai 5.317 metri del 2003 ai 13.910 del 2021, cui si aggiungono 12.560 metri di itinerari ciclabili. Questo dato conferma la volontà dell’amministrazione nel perseguire una politica legata alla valorizzazione del proprio territorio, anche in termini turistici, nonché per la mobilità alternativa per i propri cittadini anche nelle attività quotidiane, grazie alla messa in sicurezza di tratti stradali in prossimità dei centri commerciali, punti di aggregazione e di interesse collettivo". Ed è in questo contesto che si inserisce il nuovo tratto ciclabile.

v.f.