"Più sicuri con l’inclusione. Ecco la città del futuro"

Visioni di una città libera e sicura. Dalla cultura all’energia, la Ferrara del futuro dei candidati Atik, Fiorentini, Ludergnani e Poli della Lista Civica Anselmo Sindaco. "Una città sicura è una città che si cura di tutti i suoi cittadini, che non li lascia dormire per strada, che li fa sentire sicuri di potere esprimere in liberamente la propria opinione, che li rende partecipi delle decisioni che li riguardano". E’ questo il concetto di sicurezza che vogliono promuovere Leonardo Fiorentini, Arianna Poli e Adam Atik, candidati per la Lista Civica Anselmo Sindaco, e di cui si è discusso venerdì alla presenza dello stesso Fabio Anselmo.

Ad arricchire la conversazione, con idee ed esempi virtuosi di politiche cittadine inclusive e capaci di coinvolgere le persone nelle scelte, vi erano Elena Bertelli, consulente in comunicazione per il settore culturale e socia di Bam, e Federico Varese, sociologo dell’università di Oxford/Paris SciencePo.

"Vedo in Ferrara diverse criticità – ha dichiarato Elena Bertelli – a partire dalla mancata valorizzazione del suo patrimonio tangibile, come musei, teatri, biblioteche, per arrivare a quello intangibile: le comunità che la abitano, stranieri, anziani, e altri pubblici che potrebbero esprimere tanto potenziale culturale. Non ci viene chiesto cosa ci piacerebbe che succedesse nelle nostre piazze, diventate luoghi in cui si replicano eventi importati uguali in altre città". Questo metodo fa perdere a Ferrara la capacità di generare un’offerta originale e competitiva, in grado di attirare più turisti e di creare valore per la propria cittadinanza, ha continuato Bertelli, e come confermato dai dati del turismo in calo diffusi dalla Regione. Non mancherebbero gli esempi virtuosi a cui ispirarsi, dai Musei Civici Reggio Emilia, che coinvolgono la cittadinanza e gli artisti in percorsi di co-creazione delle mostre, al CollettivO CineticO, gruppo di arti performative che ha reso alcuni studenti delle superiori protagonisti di uno spettacolo al Romaeuropa festival. Un’eccellenza, quella del Collettivo Cinetico, a cui non si è saputo assegnare una nuova sede. Il problema della mancanza di spazi di aggregazione culturale e degli strumenti per esprimere le proprie necessità e bisogni, evidenziata dalla giovane candidata Poli si unisce a quello della loro inaccessibilità. L’amministrazione, evidenzia il sociologo Federico Varese, ha scelto di chiudere i parchi perché non si cura di valorizzare questi spazi, ma è interessata solo a nascondere le risse in Gad, evidente manifestazione dalla propria incapacità di risolvere i problemi di sicurezza".