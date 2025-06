Più sicuro il Palacinghiale. Lavori per 275mila euro

Ponte Rodoni al centro dello sport locale. L’amministrazione comunale mette in campo un’attenzione costante per gli impianti sportivi anche delle frazioni. Un esempio concreto arriva dalla recente delibera della giunta comunale che, il 12 giugno, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Ponte Rodoni, il Palacinghiale, di via per Vigarano. L’intervento prevede una manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione, un lavoro essenziale per garantire la sicurezza e l’idoneità delle strutture per la pratica sportiva. Il progetto, avrà un costo complessivo di 275 mila euro.

Per finanziare quest’opera, il Comune di Bondeno farà ricorso a un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di 275 mila euro, con inizio ammortamento a partire dal 2026 e una durata di 20 anni. "Questo approccio – era stato spiegato in consiglio comunale - dimostra la volontà dell’Amministrazione di investire nel benessere della comunità, promuovendo l’attività sportiva e valorizzando le strutture esistenti anche al di fuori del capoluogo". Ecco il perché dell’accesso al mutuo ventennale.

Con questo intervento, l’Amministrazione Comunale di Bondeno ribadisce "il suo impegno nel sostenere lo sport e le associazioni locali, assicurando che anche le comunità delle frazioni possano beneficiare di impianti moderni e sicuri per le proprie attività". Il Palacinghiale di Ponte Rodoni era stato danneggiato da un forte maltempo nel novembre 2018. Si trattò di un fortunale che distrusse l’impianto sportivo. La ricostruzione della struttura geodetica è stata possibile grazie a rimborsi assicurativi e regionali. Il costo complessivo degli interventi di ricostruzione è stato di circa 168.298 euro. Di questa cifra, 120.000 euro provenivano dai risarcimenti assicurativi. Parte di queste risorse era già stata utilizzata per i primi interventi di demolizione e sgombero delle parti danneggiate.

I lavori hanno riguardato il ripristino della copertura e delle funzionalità della palestra, la sistemazione dell’impianto elettrico, la posa di nuovi serramenti e l’arredo dei locali. Nel luglio precedente all’approvazione del progetto, era già partito il lotto relativo alla sostituzione della pavimentazione e del manto. E’ il fulcro delle attività di diverse associazioni sportive che utilizzano l’impianto della piccola frazione. Nei mesi scorsi si è conclusa la procedura pubblica per l’affidamento della palestra “Palacinghiale” di Ponte Rodoni: a gestirla sino a dicembre 2026 sarà la Asd Futsal Ponte Rodoni, storica realtà di primo piano nel settore del calcio a 5.

Claudia Fortini