Più soldi per il Palazzetto del Tennis. Dalla Regione altri 110mila euro

Il Comune di Copparo ha ottenuto un contributo integrativo dalla Regione Emilia-Romagna pari a circa 110mila euro, destinato a completare gli interventi strutturali in corso sul Palazzetto del Tennis, edificio pubblico strategico oggetto di lavori di riduzione del rischio sismico. Le risorse, richieste attraverso le economie previste dall’ordinanza OCDPC 978/2023, vanno ad aggiungersi ai 700mila euro già concessi e investiti per l’opera. Come viene riferito dall’Amministrazione comunale di Copparo, il nuovo finanziamento "permetterà la realizzazione di una serie di lavorazioni di finitura, indispensabili e direttamente collegate all’intervento strutturale principale. In particolare, si procederà all’allargamento del rivestimento in fibrocemento dei pilastri per contenere al loro interno tutte le piastre e i sistemi di consolidamento, con un conseguente aumento delle superfici da rivestire e tinteggiare". A seguito delle modifiche strutturali, sarà inoltre necessario intervenire sugli impianti idraulici e di riscaldamento: il nuovo assetto dei pilastri richiede lo spostamento delle linee, la sostituzione e il prolungamento delle staffe di sostegno, e la realizzazione di nuovi pezzi speciali che si adattino alla diversa geometria. Anche il sistema di scarico delle acque piovane subirà una revisione: i pluviali, attualmente incassati nei pilastri, verranno sostituiti con una nuova tubazione aerea, che raccoglierà gli scarichi e li convoglierà all’esterno dell’edificio attraverso le due estremità. "Un altro aspetto fondamentale riguarda l’impianto elettrico – proseguono dal Comune -, che risulta troppo datato per poter essere riutilizzato e certificato. Verrà quindi installato un nuovo impianto conforme alle normative vigenti, comprensivo di nuovi fari al posto delle vecchie lampade a ioduri metallici, ormai superate". Infine, le operazioni di cantiere hanno reso necessaria la sostituzione della superficie in erba sintetica dei campi per garantire il ripristino delle normali attività sportive. L’obiettivo è dunque restituire alla comunità una struttura moderna, efficiente e perfettamente funzionale. La struttura, oltre alla propria funzione per l’attività sportiva, è stata altresì indicata nel Piano di Protezione Civile locale come edificio di interesse, strategico per le sue dimensioni e per la sua localizzazione. Quindi, in caso di calamità, potrà essere eccezionalmente utilizzata per ospitare cittadini o altre attività per la gestione di una eventuale emergenza che dovesse verificarsi sul territorio. Da qui, la duplice importanza degli interventi che si stanno realizzando sull’impianto sportivo copparese.

Valerio Franzoni