"Più soldi per sicurezza e videosorveglianza"

VIGARANO

"Siamo il comune meno videsorvegliato dell’Alto ferarrese. Non mi potete attaccare perchè abbiamo fatto la scelta di destinare dieci mila euro dell’avanzo di bilancio per l’acquisto di nuove telecamere, che visti i costi, saranno a dir tanto 4 o 5. I cittadini chiedono vigilanza e sorveglianza. E’ il caso di intervenire anche così". Si surriscalda il sindaco Davide Bergamini in consiglio comunale di fronte al voto contrario dell’opposizione alla destinazione dell’avanzo di bilancio presentato dall’assessore Ennio Bizzarri.

Tra le voci è previsto anche, per 10 mila euro, l’acquisto di nuove telecamere. Che Vigarano sia il comune con meno telecamere è un dato di fatto. Lo si evince dai dati, pubblicati nel gennaio scorso, dalla polizia locale in occasione di San Sebastiano. Vigarano ha infatti solo dieci telecamere, in tre varchi bi-direzionali di cui uno anche per il controllo della velocità. Basti pensare che invece, i tre comuni di Bondeno, Poggio Renatico e Sant’Agostino, che hanno iniziato a dotarsene sin dal 2010, ne hanno complessivamente 210.

Tornando al dibattito del consiglio comunale, ad onor del vero, Lisa Pancaldi, della lista civica di opposizione ViviAmo Vigarano in più occasioni e su più punti ha precisato: "Non siamo contrari alle voci ad una ad una della destinazione dell’avanzo – ha detto in consiglio - e non siamo contrari alle telecamere tanto che avevamo votato a favore dell’entrata di Vigarano nella Polizia locale Alto ferrarese, ma non possiamo di certo condividere come avete gestito il bilancio nella sua stesura sin dall’inizio. Avremo destinato questo avanzo – ha aggiunto - a coprire altre priorità che sono più importanti per la comunità".

Il sindaco Bergamini precisa infine: "Per noi la sicurezza è una priorità, non possono ‘farci la punta’ dicendo che questi soldi potevano essere spesi meglio. L’avanzo di bilancio - prosegue il primo cittadino - decidiamo noi come gestirlo e siamo ben felici di avere una visione diversa da quella dell’ opposizione". Poi un appunto: "Nelle prossime settimane decideremo con il comandate Stefano Ansaloni dove posizionare le telecamere in base a quelle che sono le priorità – ha spiegato il sindaco – scegliendo tra quei luoghi dove c’è carenza di videosorveglianza, dove ci sono stati atti di teppismo e zone che sono più sensibili".

Claudia Fortini