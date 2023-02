Più sostegno a genitori e anziani Comune e volontari fanno squadra

Proseguirà fino a fine marzo 2023 l’attività di supporto al Comune di Ferrara da parte del Csv - Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi per la predisposizione delle proposte progettuali da candidare alla Missione 5 componente 2 del Pnrr relativa a “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. Sarà infatti prorogata per i prossimi due mesi, come deciso oggi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la convenzione che nei mesi scorsi ha consentito al Csv di collaborare con il Comune di Ferrara nella redazione delle azioni da candidare all’Avviso 12022, per conto del Distretto Centro Nord.

"Si tratta – spiega l’assessore Coletti – di sei progettualità, frutto anche di incontri con le associazioni del Terzo Settore, che sono state tutte ritenute coerenti con la progettazione socio sanitaria regionale e idonee ad accedere all’Avviso 12022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".Gli ambiti interessati sono quelli del Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; dell’Autonomia degli anziani non autosufficienti; del Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out; dei Percorsi di autonomia per persone con disabilità; della Povertà estrema - Housing first; e del Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione.

"Cinque delle sei progettualità - precisa ancora l’assessore Coletti - sono state ammesse a finanziamento, mentre la sesta, relativa alle ‘dimissioni protette’ è la prima delle progettualità nella nostra Regione ammesse, ma non coperte da finanziamento per mancanza di risorse. Ciò non esclude però che, in caso però di individuazione da parte del Ministero di altre forme di finanziamento, anche questa progettualità possa essere attivata".

La valutazione di coerenza delle progettualità ammesse a finanziamento con fondi PNRR ha tuttavia comportato l’invio al Comune di Ferrara, da parte del Ministero, di indicazioni integrative rispetto a quanto previsto nell’Avviso 12022. Ciò ha richiesto la rivisitazione di alcuni progetti, rendendo necessario per il Csv prolungare le proprie attività di collaborazione con il Comune oltre la data di scadenza della convenzione. L’accordo sarà dunque prorogato al 31 marzo prossimo senza ulteriori costi a carico del Comune.