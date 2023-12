Più telecamere e cicloturismo. Il Pd: "Bocciate tutte le nostre idee"

Idee cestinate ma che richiedono attenzione. Una consulenza per creare un percorso cicloturistico tra Stellata e il Castello estense, nuovi marciapiedi nel Quartiere Santissimo, un sistema di videosorveglianza nella piazza di Gavello e telecamere per vigilare sul parcheggio della Casa della Salute. Sono state le proposte del Pd al bilancio che sono state respinte dalla maggioranza. E’ un classico che le proposte dell’opposizione, presentate come emendamenti al bilancio della maggioranza al termine dell’anno, vengono bocciate. E’ successo in consiglio comunale. Ma è interessante esplorare quali siano state le idee uscite, con tanto di capitoli di spesa indicati, che avrebbero potuto cambiare, almeno in minima parte, il bilancio. Tra le particolarità, Tisbe Ferrari, del gruppo consigliare del Partito Democratico aveva proposto "un sistema di videosorveglianza in piazza Enrico Berlinguer, nella frazione di Gavello per la prevenzione – ha spiegato - di atti vandalici" con la cifra di 5 mila euro. Tommaso Corradi, con la cifra di 15 mila euro, ha premesso: "Bondeno ha un potenziale cicloturistico unico, questo anche in considerazione dei fiumi e canali che creano una cornice naturale per i percorsi cicloturistici. La Destra Po necessita un rilancio di promozione turistica – ha ricordato Corradi - la proposta pertanto è quella di affidare una consulenza approfondita su un’eventuale percorso turistico di collegamento ciclabile tra il Castello Estense e la Rocca di Stellata con la possibilità di valutare un passaggio ciclopedonale in corrispondenza della foce del fiume Panaro". Occhi puntati sulla sicurezza. Marcello Ferron aveva proposto che venissero destinati 5 mila euro "alla videosorveglianza del parcheggio della Casa della Salute, ex Ospedale Borselli.

Claudia Fortini