Più turisti nella ’capitale del Rinascimento’

di Francesco Franchella

È tutto partito dall’acqua. Da quando, in un indefinito secolo altomedievale, qualcuno ha fondato un sito sulle rive del Po. Quel sito, divenuto ‘Ferraria’, sarebbe diventato grazie agli Este, una delle prime città del Rinascimento, se non proprio la ‘Capitale del Rinascimento’: si tratta di un vero e proprio brand, che è stato fatto valere nell’ambito dei finanziamenti di Destinazione Turistica Romagna (che raccoglie, oltre a Ferrara, anche Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) relativi al progetto di promozione turistica locale 2022 (Ptpl 2022). In particolare, il progetto di promo-commercializzazione turistica della città, curato da InFerrara, in collaborazione con il Comune e con Destinazione Turistica Romagna, si è concentrato sul tema riassunto dal titolo ‘Ferrara…sul filo dell’acqua – città antica e sempre nuova’. Come ha spiegato il rappresentante di InFerrara, Luca Foscardi, "l’azione sviluppata nell’ambito del Ptpl 2022, ed integrata rispetto al progetto generale, ha declinato non solo l’aspetto puramente promozionale del territorio, ma anche altri aspetti fondamentali e imprescindibili come quello storico-culturale e informativo: per questa ragione, ci siamo avvalsi anche della consulenza di uno storico dell’Università di Ferrara". Quindi, sono stati realizzati quattro video, ora disponibili sul portale turistico ferrarainfo.com, nella sezione dedicata a ‘Ferrara Capitale del Rinascimento’. Nell’ordine, si trova un filmato introduttivo che illustra la connessione tra i temi Ferrara, acqua e Rinascimento, triangolo che – come anticipato – riassume la storia di un’intera civiltà. Il secondo video, dal titolo ‘Le vie del commercio e della comunicazione’, racconta della fitta rete di canali navigabili, che portavano in città merci e ricchezza e che garantivano allo Stato estense l’appellativo di ‘Stato idraulico’: tra l’altro, come molti già sanno, alcune vie di Ferrara erano corsi fluviali, come via Ripagrande e Carlo Mayr. Il terzo video, invece, affronta un tema affascinante ma poco noto: ‘Gli spettacoli della Corte Estense’. Infatti, l’acqua era anche la passerella d’eccellenza per gli spettacoli trionfali del Rinascimento (si ricordi, in tal senso, la giostra navale notturna in onore di Carlo d’Austria, che prese vita a ridosso delle mura con effetti scenici unici). Dulcis in fundo, l’ultimo video: ‘Dalle fortezze di città alle Delizie’ per spiegare come le architetture più importanti del Rinascimento e dello Stato estense furono costruite in pietra, ma ben protette dall’acqua. Queste azioni, inoltre, sono state accompagnate da campagne di digital advertising, sfruttando i canali di Google, del circuito Meta (ad esempio Facebook) e Spotify. "Ferrara – spiega l’assessore al turismo, Matteo Fornasini – ha puntato su uno dei suoi marchi più forti: il Rinascimento. La mostra di Palazzo dei Diamanti ne è una testimonianza. Negli ultimi anni abbiamo intercettato sempre più risorse per la promozione turistica locale, a conferma della qualità dei progetti proposti".