Più tutele sui luoghi di lavoro. Un tavolo per edilizia e agricoltura. Caldo, piano per anticipare gli orari

Un tavolo per rafforzare gli enti bilaterali in agricoltura, edilizia e al petrolchimico, un focus sulla formazione e un potenziamento dell’ispettorato del lavoro. Sono solo alcuni dei temi al centro dell’incontro di giovedì dell’Osservatorio provinciale in materia di sicurezza e legalità del lavoro, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, con l’obiettivo di promuovere un’azione sistemica di prevenzione e di cultura del lavoro, rafforzando il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e le parti sociali. Erano presenti all’incontro l’assessore Angela Travagli, i rappresentanti delle forze dell’ordine dei vigili del fuoco, della Camera di Commercio, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, degli enti preposti alla vigilanza, delle associazioni datoriali di categoria, dei sindacati, dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dell’ufficio scolastico. Al centro della riunione il tema della prevenzione, anche se i partecipanti hanno riconosciuto che, nonostante il dato sugli infortuni provinciali e regionali sia in calo rispetto all’anno precedente, il fenomeno degli infortuni mortali è purtroppo in aumento. In questo contesto, è emersa la necessità di intensificare gli sforzi di prevenzione, concentrandosi in particolare sui settori ritenuti più a rischio: edilizia, logistica e agricoltura.

È stata ribadita la necessità di un unico coordinamento istituzionale per interventi mirati, con la prefettura identificata come regia in grado di dare maggiore efficacia alle azioni esistenti. L’Ispettorato territoriale del lavoro ha confermato l’importanza delle verifiche in materia di salute e sicurezza. Il lavoro degli enti bilaterali è stato riconosciuto come fondamentale per la prevenzione, in particolare nei settori dove sono attivi. In particolare per l’edilizia, dove questi istituti operano da tempo con positivi risultati, Ance Emilia ha illustrato le linee di un protocollo innovativo sottoscritto nel maggio 2024, prorogato per due anni, che finanzia l’accesso gratuito alla formazione in sicurezza per i lavoratori di imprese regolari. È stata, invece, espressa preoccupazione per la mancanza di un ente bilaterale specifico nel settore della logistica. Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e le relative criticità sono stati un altro punto centrale. La discussione si è poi concentrata sulla necessità di anticipare la pianificazione per l’emergenza caldo. Travagli ha accolto la proposta di operare il coordinamento di tutti i Comuni della provincia per la possibile adozione o modifica di ordinanze che consentano l’anticipazione degli orari di lavoro. Il prefetto ha proposto la creazione di gruppi di lavoro tematici ristretti per garantire l’operatività di un tavolo per la legittimazione del ruolo degli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a supporto dell’Ispettorato, di un tavolo per il rafforzamento del lavoro degli enti bilaterali in agricoltura ed edilizia e un tavolo per la formazione.