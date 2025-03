Più verde e marciapiedi, ecco la piazza del Duomo

Prenderanno il via lunedì prossimo, 31 marzo, gli attesi lavori di riqualificazione dell’area antistante al Duomo di Bondeno. Di fatto, una vera e propria piazza del centro storico del Capoluogo, frequentata non solo dai fedeli ma anche dagli avventori delle attività commerciali. "Dare nuovo lustro a questo spazio, valorizzandone centralità e sacralità, è un altro dei nostri prioritari obiettivi di mandato – commenta il sindaco, Simone Saletti –. Oltre a migliorare l’estetica e ad aggiungere un’area pedonale e nuovo verde pubblico, diamo il via a una serie di interventi di riqualificazione del centro storico di Bondeno che nei prossimi mesi interesseranno anche i giardini di Cioch (Piazza Aldo Moro, ndr) e successivamente Viale della Repubblica, Piazza Garibaldi e la galleria commerciale di via De Amicis. Siamo consapevoli del posizionamento strategico dell’area antistante al Duomo – aggiunge Saletti –, e per questo monitoreremo con estrema attenzione ogni fase del cantiere, cercando di contenere al minimo i disagi per residenti e attività".

I lavori in partenza lunedì 31 riguardano opere per un valore complessivo di 370 mila euro: ad aggiudicarsi l’appalto era stato il CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena. Le opere seguiranno una programmazione precisa, e soprattutto condivisa dalla ditta esecutrice con l’Amministrazione: "Nel dettaglio, da lunedì e per i successivi 30/40 giorni i lavori si concentreranno esclusivamente sui marciapiedi perimetrali – specifica l’assessore all’Urbanistica, Marco Vincenzi –. Di conseguenza, nelle porzioni adiacenti ai tratti interessati dai lavori, saranno posizionati relativi divieti di sosta. In queste ore stiamo consegnando a residenti e attività apposito materiale informativo – conclude l’assessore – affinché i più diretti interessati vengano opportunamente aggiornati con congruo anticipo. A seguito della realizzazione dei nuovi marciapiedi, i lavori si sposteranno all’interno della vera e propria area antistante al Duomo. Al fine di evitare congestionamenti e ostruzioni anche relativi alla pubblica sicurezza, il cantiere verrà sospeso durante la Fiera Patronale di Giugno, per poi ripartire durante l’estate con le operazioni conclusive".

Il risultato finale sarà una totale riqualificazione dell’area, che verrà rialzata rispetto all’attuale livello mediante una pavimentazione in pavé (sanpietrini) utile anche a calmierare la velocità. Poi, davanti alla facciata della Chiesa Arcipretale verrà ricavata una nuova area pedonale di forma circolare, che concettualmente riprenderà il rosone della facciata del Duomo.

