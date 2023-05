Più verde in Cortevecchia: cantiere in estate

Dopo la scelta per votazione pubblica del progetto della nuova piazza Cortevecchia, è in corso la procedura di selezione dell’impresa che realizzerà i lavori. Lavori che partiranno questa estate (la prima fase interesserà l’area destinata a parcheggio). L’intervento ha ottenuto l’anno scorso un finanziamento di 850 mila euro a seguito della candidatura presentata dall’amministrazione nel contesto del programma sperimentale di adattamento ai cambiamenti climatici dell’attuale Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La gara per l’affidamento sarà aperta fino al 17 maggio, contestualmente sarà attivato anche un confronto con le attività e le associazioni di categoria che si affacciano sull’area per concordare le modalità di cantiere. Per la scelta del progetto da attuare il sindaco Alan Fabbri, con l’assessore all’Ambiente a alla Partecipazione Alessandro Balboni, avevano lanciato, nei mesi scorsi, un percorso di condivisione pubblica, coinvolgendo i cittadini e invitandoli a votare - tramite i social - la proposta preferita. Tra le 9 candidature presentate, l’ha spuntata l’idea progettuale firmata dal pool di professionisti composto dallo studio Inout Architettura di Ferrara, l’ingegner Davide Voltan e l’agronomo Giovanni Morelli. La nuova Cortevecchia, in base all’assetto preferito, vedrà la completa sostituzione dell’attuale spazio in asfalto con pavimentazione di pregio e inserti green e una forte attenzione alla riduzione dell’effetto ‘isola di calore’. "Si realizza la volontà dei cittadini - spiega il sindaco Alan Fabbri - che porterà alla riqualificazione di un luogo centralissimo che tornerà pienamente alla città in una forma all’altezza della storicità dell’intero contesto e secondo scelte all’insegna delle più avanzate strategie green". "Abbiamochiesto ai progettisti – aggiunge Balboni – di tenere conto di alcuni elementi stilistici particolarmente virtuosi emersi anche dalle altre proposte che i cittadini hanno maggiormente apprezzato nella prima fase di coinvolgimento". Sindaco e assessore sottolineano che prima dell’insediamento di cantiere, si concorderanno le modalità attuative dei lavori, per minimizzarne l’impatto.