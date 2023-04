"Più vicini al paziente con l’infermiere di famiglia"

Nell’Alto Ferrarese si aggiunge il servizio di Infermiere di famiglia e comunità di Terre del Reno, partito lunedì 27 marzo sugli ambulatori a Mirabello nella sede AVIS di Via Masetti e Sant’Agostino in via statale 189, e ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità, attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. Il servizio è gratuito e può essere attivato direttamente dal cittadino, dal proprio medico o dal pediatra, tramite accesso diretto in ambulatorio, e-mail e contatto telefonico. Per informazioni si può consultare il sito dell’ausl di Ferrara. Grande soddisfazione da parte del sindaco, dell’assessore alla sanità del comune mentre la direttrice generale Ausl Monica Calamai sottolinea trattarsi di ‘scelta mirata ad un’assistenza sul territorio sempre più proattiva e vicina al paziente’ mentre la direttrice dell’area Tecnico-infermieristica Marika Colombi specifica che ‘questi professionisti potranno cogliere anche problematiche e disagi sociali che si potrebbero riverberare sulla salute del paziente". Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato fino alle 12. L’Infermiere di comunità svolge, inoltre, un ruolo assistenziale in particolare nell’ambito delle famiglie, sia al domicilio del paziente, in ambulatorio o nelle strutture intermedie e lungodegenza in cui viene ricoverato. Un servizio sanitario importante pensato per fornire la massima assistenza, con percorsi protetti e dedicati che mettano a frutto le potenzialità di questa nuova figura.

Laura Guerra