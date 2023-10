Pivetti, farine speciali protagoniste a Colonia

CENTO

Molini Pivetti porta Renazzo e la Linea Special ad Anuga, puntando sulla pizza napoletana con le farine Navafola. Si tratta della principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande, che si sta svolgendo a Colonia, fino a mercoledì dove l’azienda di Renazzo sta mostrando la nuova Linea Special di farine per i professionisti della pizza, con un focus sulla pizza napoletana e le farine Nafavola, ottime per la ricetta della pizza che dal 2017 è riconosciuta e inserita nell’elenco del Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Due i tipi portati a Colonia: la Farina Nafavola 270, composta dai migliori grani, per un impasto leggero e scioglievole adatto alla pizza napoletana tradizionale e Nafavola 320, consigliata per le lievitazioni di 26-72 ore, per quella chiamata dai partenopei ‘contemporanea’, con un alveolo del cornicione ancora più sviluppato. "Il professionista ha sempre più l’esigenza di sentire al suo fianco un’azienda capace di offrire, oltre al prodotto di qualità, anche la formazione per valorizzarlo al meglio - spiega Tonia Sorrentino, responsabile marketing e food service Molini Pivetti parlando di incontri formativi dedicati - per trasferire appieno le peculiarità di ciascun prodotto e le sue performance in modo da poterlo utilizzare in maniera efficace e completa. Le farine della Linea Special sono prodotti ad hoc che garantiscono dei plus rispetto all’impasto, perché la preparazione, e quindi il procedimento, è enormemente semplificato con queste farine altamente specializzate e studiate per ottenere un’eccellente pizza napoletana, una tipica pizza all’emiliana o una fragrante pizza alla romana". L’impegno dell’azienda continuerà per tutto il 2024 confermando la presenza di Molini Pivetti nelle più importanti fiere del settore come Sigep 2024, la Fiera di Rimini, Gulfood, a Dubai, Alimentaria a Barcelona e Cibus a Parma.