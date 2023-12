Pizza ai baby pazienti. Consegna all’ospedale

Ieri mattina il titolare della pizzeria ’Happy Pizza’ di Gualdo, Salvatore Chindamo, ha consegnato le pizze ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona. Non è la prima volta che la pizzeria di Gualdo si rende protagonista di un’azione benevola, infatti anche l’anno scorso erano stati offerti i prodotti dell’attività commerciale ai bimbi in cura nella struttura ospedaliera in vista del Natale. Mentre durante l’emergenza pandemica lo stesso ristorante aveva donato pizze gratis al personale sanitario impegnato contro il Covid.