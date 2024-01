Pizzaiolo, barista e cameriere stagionale. Giovedì prossimo torna il ’Recruting day’

Il Centro informagiovani in via Teano a Porto Garibaldi è pronto a ospitare un nuovo appuntamento con ‘Recruiting Day, Recruiting Year’. Giovedì, dalle 10 alle 12.30, sarà presente l’agenzia Umana che ricerca per il basso ferrarese e zona mare: cuoco, pizzaiolo, barista, cameriere stagionali; manutentori generici stagionali; addetti al magazzino, manovali edili; autista con patenti De+ C/Cqc; operatori socio sanitari; sarte, addetti controllo qualità, capo catena; addetti gastronomia/ addetti vendite notturno. Umana, inoltre, ha ricerche attive anche sulla zona di Ravenna: zona portuale, Zona Bassette, polo chimico, e sarà possibile portare il curriculum vitae anche per profili industriali. Per partecipare, inviare una e-mail a informagiovani@comune.comacchio.fe.it, indicando l’iscrizione al ‘Recruiting day’.