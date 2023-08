"Pizzicata quattro volte Mia moglie ’sfrecciava’ a 56 chilometri all’ora"

Un piccolo amaro record lo ha collezionato in questi mesi Mara, 68 anni, pensionata. E’ la moglie di Gabriele Scapuccin, 70 anni, una vita a vendere vestiti nel negozio di famiglia a Tamara, la frazione di Copparo che si è fatta con Argenta e Tresigallo – lì c’è il tutor, l’apparecchio che fa la media della velocità su un tratto nemmeno tanto breve – una nomea non proprio bella tra gli automobilisti. Anche adesso che è in pensione, aiuta il fratello nel negozio d’abbigliamento. Lo moglie spesso lo va a trovare, al volante della sua Smart, viaggi da Copparo a Tamara che a volte si ’concludono’ non proprio bene, almeno per le loro finanze.

"Mia moglie ha già collezionato in poco tempo quattro multe – racconta Gabriele Scapuccin –, l’ultima sono andato a pagarla proprio l’altro giorno. Supera il limite di pochi chilometri, viaggia quando passa davanti all’autovelox fisso alla ’velocità’ di 56 e mezzo. Ma bastano"

Per cosa?

"Per collezionare un’altra multa. Ogni verbale si aggira sui 46 euro se paghiamo subito, altrimento si sale a 59 euro. Insomma se ne sono andati in pochi giorni 200 euro"

Non è poco

"No, soprattutto per noi. Che viviamo ogni mesi con mille euro, questa è la somma della pensione di mia moglie e della mia. Lei ha fatto per una vita la casalinga, io il commerciante"

Che ne pensa di quell’autovelox?

"Beh, credo che sia giusto per impedire che si verifichino incidenti, quando le multe vengono fatte a chi veramente corre, a chi non rispetta proprio per niente i limiti e mette a rischio la vita degli altri. Mia moglie ’corre’ a 56 chilometri all’ora, non mi sembra una velocità così preoccupante. Mi viene a trovare in negozio, per stare insieme, fare quattro chiacchiere. Spesso si dimentica di quell’apparecchio e, zac, si prende una multa"

Non è la sola

"Assolutamente, a Tamara non si parla d’altro. Tantissimi clienti quando arrivano in negozio ci raccontano di essere stati multati, spesso sono persone anziane. Anche loro come mia moglie ’sfrecciano’ poco oltre i 50 chilometri all’ora"

Che fare?

"Ci vuole un po’ di tolleranza in più".

m. b.