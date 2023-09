Pizzocchi spopola al Settembre centese

CENTO

La Proloco stasera chiude la sua 4 giorni al Red Special del suo Settembre centese che ha visto un bel successo di pubblico soprattutto nella serata di apertura con il cabarettista Duilio Pizzocchi, tra risate e selfie, per poi proseguire fino ad oggi. Stasera il programma prevede alle 20.30 ‘Coreografie di danza’ di Dance Evolution e alle 21 ‘Tanta musica e pochi ciacher’ con la musica e la conclusione con la tradizionale Zirudella in dialetto, serata da sempre presente nel Settembre Centese e tra le più attese dai cittadini. Il tutto, con gnocchini fritti il cui ricavato servirà alla Proloco per finanziare i suoi eventi. Il Comune, invece, per il calendario ‘Accade a settembre’ vede alle 18.30 la presentazione della "Stagione Teatrale 202324" con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, alle 20.30 al palco rocca ‘Come stai?’ di Anffas Coccinella Gialla, alle 21.30 ‘Cento afro vibes’, musica con i percussionisti di Sourakhata Dioubate a cura dell’associazione Valentina. Domani, alle 19, l’inaugurazione della Fiera e alle 21.30 i Jackson One con Roy Paladini show man a livello italiano, vincitore dell’edizione 2023 di Tali e Quali di Carlo Conti come impersonator del grande Michael Jackson.