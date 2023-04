Placido apre le porte al pubblico "Vi spiego La bottega del caffè"

Oggi alle 16, al Teatro Comunale, l’ultimo spettacolo de ‘La bottega del caffè’ di Carlo Goldoni. In scena Michele Placido con il figlio Michelangelo e un nutrito cast di attori che ieri hanno incontrato il pubblico. Occasione per conoscere meglio quest’opera del ‘700, per parlare di teatro, del mestiere dell’attore e dell’attualità di questa commedia. "Una grande soddisfazione vedere il teatro così pieno – ha detto Palcido, che è presidente della Fondazione Teatro –. Mi sono sentito a casa. Non mi aspettavo un pubblico cosi caloroso. Siamo stati a vedere la mostra sul Rinascimento a Palazzo Diamanti. Ferrara ogni volta stupisce, meraviglia". E’ stata un’occasione per parlare del mestiere dell’attore. "Per avere tecnica ed esperienza bisogna battere a lungo il palco, anni dove si impara dai compagni, dal regista e dai testi – ha detto –. Cosa si deve fare per essere un bravo attore? Guardare la vita, tirare fuori la propria anima osservando la realtà. Per il mio Padre Pio, ad esempio, mi ispirai ad un ciabattino". Al suo fianco il figlio Michelangelo. "Inizialmente ero terrorizzato di stare sul palco con lui ma ora lo ringrazierò per tutta la vita perché mi ha insegnato tante cose, ci divertiamo e c’è una passione che ci accomuna – dice il figlio –. Papà è generoso e mi ha aiutato, dandomi dritte. Sono stato fortunato. All’inizio avevo paura di incrociare lo sguardo con il pubblico mentre ora lo cerco ed è la mia sicurezza". E il suo messaggio ai giovani. "Andare a teatro è la prima cosa da fare – le sue parole –. Iniziai andando con papà e me ne sono innamorato da spettatore. Tutti però dovrebbero provare a fare teatro. Io ho avuto la fortuna di frequentare una scuola inglese dove ci facevano fare teatro. Crea gruppi affiatati, si fanno amicizie, si cresce insieme, si conoscono persone diverse che arricchiscono dal punto di vista umano e professionale". Nel cast anche Vito Lopriore che al Comunale, durante la pandemia, aveva realizzato il video Passio Christi da un’idea di Placido. "Quando i teatri erano chiusi, qui ho lavorato. Tornare oggi, vederlo così pieno è una gioia immensa".

Laura Guerra