Plastic Free, arrivano 30mila euro di risorse per la tutela ambientale

Risorse per la tutela ambientale. E stato concesso al comune di Portomaggiore un contributo di circa 30.000 euro per il finanziamento di un progetto denominato "Porto sempre + Plastica Free", che aveva candidato a un bando promosso da Atersir - L’autorità regionale di controllo sul servizio idrico e rifiuti - per progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuto. Grazie a questo progetto l’ente ha inteso promuovere la riduzione del consumo della plastica monouso e incentivare la comunità alla prevenzione e riduzione di rifiuti grazie all’installazione di erogatori di acqua potabile presso tutti gli istituti scolastici e gli uffici comunali del territorio.

Gli erogatori che saranno installati negli edifici scolastici sono costituiti da dispenser a parete collegati direttamente con la rete idrica, con punto di erogazione dell’acqua protetto ed interno e dotato di sistema di protezione microbiologica dell’acqua tramite filtro UVC-Led. Gli erogatori previsti invece per gli uffici sono a colonna con struttura in acciaio inox e erogano acqua naturale refrigerata o temperatura ambiente microfiltrata grazie a filtro a carboni attivi e lampada battericida UVC-Led.

"Attraverso l’installazione degli erogatori – commenta l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni (nella foto) – abbiamo non solo voluto dare continuità a un progetto partito negli anni 2006-2007 dal nome "Ti Porto L’Acqua" per la sostituzione delle bottiglie di plastica con l’acqua del rubinetto in caraffa nelle mense scolastiche, ma sensibilizzare la cittadinanza, partendo proprio dagli studenti e dalle loro famiglie, all’utilizzo delle borracce anziché le bottigliette monouso".

Da una stima si prevede infatti una riduzione di consumo di plastica di 8,5 tonnellate all’anno, un ottimo risultato se si pensa agli impatti ambientali dell’inquinamento da materie plastiche.