Plastic Free fa il pieno a Mirabello. Maratona ecologica con le scuole

Si è conclusa con grande partecipazione e successo l’iniziativa ambientale promossa da Plastic Free in collaborazione con il Comune di Terre del Reno, che ha coinvolto le classi della scuola primaria “Giorgio Gonelli” di Mirabello in tre intense giornate di attività sul territorio. Lunedì 6, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre gli alunni, guidati dalla coordinatrice di Plastic Free Terre del Reno Annalisa Botazzi e accompagnati dai volontari, hanno partecipato a una vera e propria “maratona ecologica” dedicata alla cura dell’ambiente e alla sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

Nel corso della prima giornata, le classi quarte e quinte hanno ripulito piazza Giancarlo Pirani e il parco Il Quadrifoglio, raccogliendo numerosi mozziconi di sigaretta e plastica, ma anche riordinando i sassi bianchi decorativi che troppo spesso vengono lanciati ovunque. Mercoledì è stata la volta delle classi prime e seconde, che si sono dedicate ai giardini pubblici, impegnandosi nella raccolta di coriandoli di plastica e piccoli rifiuti. Giovedì, infine, le classi terze hanno esplorato via Belvedere e piazza Matteuzzi, dove hanno trovato davvero “di tutto”, contribuendo alla raccolta complessiva di circa 17 kg di rifiuti indifferenziati tra bottiglie, plastica e innumerevoli mozziconi. Le attività non si sono limitate all’azione sul campo: in aula gli alunni hanno partecipato a momenti di confronto e riflessione, con la proiezione di fotografie e la possibilità di porre domande e curiosità sui temi ambientali. Un percorso educativo che ha coinvolto 99 bambini, favorendo una consapevolezza concreta dell’impatto dei comportamenti quotidiani.

"Queste giornate sono un esempio di cittadinanza attiva e di collaborazione tra scuola, associazioni e amministrazione" ha dichiarato il sindaco Roberto Lodi, che ha partecipato insieme all’assessore alle attività produttive e all’ambiente Gianfranco Guizzardi ad alcune delle attività sul territorio. "I bambini hanno dimostrato entusiasmo, curiosità e rispetto per l’ambiente, e il loro impegno rappresenta un messaggio importante per tutta la comunità".

La coordinatrice Annalisa Botazzi ha ringraziato il dirigente scolastico, i docenti e i volontari di Plastic Free per la collaborazione: "Il nostro obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale, partendo proprio dalle nuove generazioni. L’entusiasmo dei bambini è la nostra più grande vittoria".