Plastic free fa tappa a Borgo Antico "Riempiti dieci sacchi di rifiuti"

Un inizio d’anno di grande attenzione all’ambiente è quello che hanno messo in campo Claudia Bincoletto, responsabile Plastic Free di Codigoro, l’amica Giuliana ed il marito. "Mi ha proposto di smaltire un pò delle calorie accumulate - sorride Claudia - e chiaramente non potevo sottrarmi a pulire un pò del tanto sporco che la maleducazione di alcuni fa finire in mezzo all’ambiente, oltretutto bellissimo come quello che ci circonda".

Il terzetto si è inoltrato lungo la via per Volano, raccogliendo rifiuti per oltre quattro chilometri, una scelta dettata anche dall’appartenenza alla meritoria associazione di Volano Borgo Antico. Raccogliendo lungo il bordo strada ed inoltrandosi spesso tra la vegetazione, composta in alcun casi di pungenti rovi, seppur inizialmente sembrava non ci fossero troppi rifiuti, alla fine il "bottino" che hanno lasciato a terra gli "sporcaccioni" è stato importante per l’ambiente. Dieci sacchi pieni di rifiuti indifferenziati, con molto plastica in ogni sua "forma" e "temporalità" oltre ad innumerevoli lattine. Una valigia contenente merendine e libri per bambini, purtroppo non riutilizzabili, poiché rovinati dall’acqua piovana, ottanta bottiglie di vetro, quasi tutte di birra, forse frutto dei bagordi di fine anno, prontamente depositato nell’apposita campana per il vetro, non sono mancati secchi e materiali ferrosi, vari rotti, per un peso, complessivo i quasi 100 chili di rifiuti rimossi dall’ambiente. Peso stimato 80 kg di rifiuti circa, rimossi dall’ambiente.

cla.casta.