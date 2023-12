Plastic Free Onlus, continuano le iniziative: "Grazie ai volontari"

Tra Terre del Reno e Plastic Free si è creato un bel legame che ha dato vita a un anno carico di iniziative a favore dell’ambiente che proseguono e guardano avanti. "Continuano le iniziative a Terre del Reno in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus, l’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica – fanno sapere dal comune – Attraverso l’instancabile squadra di volontari coordinati da Annalisa Bottazzi, referente locale di Plastic Free, sono numerosi i momenti dedicati alla raccolta dei rifiuti plastici, nonché gli incontri informativi anche nelle scuole, l’ultimo dei quali si è tenuto a novembre". Non nasconde soddisfazione l’assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi per il percorso iniziato l’anno scorso con Plastic Free. "A nome dell’Amministrazione comunale di Terre del Reno – dice – volevo ringraziare sentitamente tutti i volontari che si adoperano impegnandosi nelle raccolte. Siamo sulla buona strada, la partecipazione di tanti giovanissimi ci fa ben sperare".